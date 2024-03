Zona Bianca, Senaldi sul caso Trevignano: "Sembra un magic shop"

17 marzo 2024 a

a

a

Madonna di Trevignano, se ne parla anche durante la trasmissione Zona Bianca in onda il 17 marzo su Rete4. Ospite in studio il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, che esprime le proprie perplessità sul caso dell'apparizione mariana nella cittadina del Lazio.

"La Chiesa è molto attenta ma anche molto tollerante mentre in questo caso ha preso una posizione netta"

Così a #zonabianca il condirettore di Libero @PSenaldi sulle stimmate di Trevignano. pic.twitter.com/C8TgyUTivX — Zona Bianca (@zona_bianca) March 17, 2024

"Non è il primo caso di apparizione mariana. In genere la Chiesa è molto attenta e anche molto tollerante. Non è che dicono no subito. Non hanno posizioni rigide. Adesso ha assunto una posizione estremamente netta e l'ha assunta anche abbastanza rapidamente. E io credo che questo abbia un significato abbastanza profondo. A me sembra che questo sia diventato un fenomeno turistico. La gente va a Trevignano, ci sono anche donazioni. Vedo più un magic shop".