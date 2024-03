Zona Bianca, Casalino chiama in diretta: "Diritto alla legalità". E sulle Europee...

11 marzo 2024 a

Un video ha fatto il giro del web per giorni e continua a far discutere. Insulti omofobi e irripetibili contro Rocco Casalino. Protagonista del filmato Augusto Proietti, il cosiddetto "re delle bancarelle di Roma", che in un video pubblicato il 15 gennaio sul suo canale Youtube si è scagliato contro l'ex portavoce di Giuseppe Conte per aver denunciato presunta irregolarità. La vicenda è stata dibattuta anche a PiazzaPulita, ma le reazioni del conduttore Corrado Formigli e dell'ospite Michele Serra agli attacchi verbali dell'ambulante hanno scatenato una bufera. "È facile riempirsi la bocca delle battaglie arcobaleno e poi ridere degli epiteti che vengono rivolti a omosessuali, trans, bisessuali. In fondo, a ben guardare, l’omofobia è molto più diffusa e capillare di quanto si sia disposti a riconoscere o ad ammettere", ha detto all'Adnkronos Casalino stesso. Quanto accaduto è stato argomento di discussione anche a Zona Bianca, il talk-show guidato da Giuseppe Brindisi.

Ha vinto Casalino: via le bancarelle da Piazzale Flaminio, il piano

Per fare chiarezza è intervenuto l'ex portavoce di Giuseppe Conte in prima persona, che ha chiamato lo studio in diretta. "Io non facevo riferimento alla categoria, ma a quel caso specifico. Quando parlavo di privilegio, parlavo di una situazione romana, di casi specifici che conosco. Non mi sognerei mai di attaccare un'intera categoria di cui ho grande rispetto", ha affermato Rocco Casalino. "Anch'io vado a comprare al mercato, ai mercati autorizzati. In Spagna, ad esempio, ci sono dei mercati bellissimi. Anche a Roma e a Milano. Io parlavo di una situazione specifica in cui non viene rispettata la legalità. Poche famiglie detengono tantissime posizioni e non lavorano direttamente. Lavorano persone che guadagnano pochi soldi. Anche i romani credo che abbiano il diritto al decoro e alla legalità", ha continuato. Quando Brindisi gli ha chiesto di una possibile candidatura alle Europee, l'ex portavoce dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle ha smentito categoricamente: "Assolutamente no".