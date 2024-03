Zona Bianca, bomba di Candida Morvillo su Chiara Ferragni e Fedez: “Non si sono separati”

04 marzo 2024 a

Candida Morvillo ritorna sull’argomento Chiara Ferragni. La giornalista, che ha raccolto le prime parole dell’influencer per un’intervista pubblica sul Corriere della Sera, è ospite della puntata del 3 marzo di Zona Bianca, programma tv serale di Rete4 con Giuseppe Brindisi alla conduzione, e lancia una notizia sui Ferragnez: “La verità è che Ferragni e Fedez non si sono separati. Tutti quanti continuano a dire di divorzio, come si separano i beni, ma lei stessa ha confermato ulteriormente, come già aveva detto sul Corsera, che c’è un momento di allontanamento, una crisi più forte rispetto al passato, ma non ha detto che si sono lasciati o divorziati”.

Anche la scrittrice Antonella Boralevi è presente nello studio di Brindisi per discutere di Chiara Ferragni: “L’umiltà non è tra le virtù che possiede. Siccome lei ha fatto della sua vita un contenuto social pubblico abbiamo il diritto di commentarlo pubblicamente. Quindi bisogna dire che di questa intervista da Fazio mi ha colpito la frasetta ‘Questo è il mio modo di essere autentica’. Beh, si è sconfessata da sola, non esiste nessun modo di essere autentici. O lo sei o non lo sei. La sincerità è la base del rapporto tra i follower e l’influencer. Lei ha mentito, ok deciderà il tribunale, ma per vestirsi della beneficenza ha preso un milione di euro. Al di là di quello che ha detto sul pandoro, la cosa che veramente rompe il rapporto di fiducia è che - martella Boralevi - sei io faccio beneficenza non posso prendere un milione di euro, devo darla gratis la mia immagine no?”.