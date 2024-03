Che tempo che fa, Malgioglio svela il retroscena su Cher: "Cosa mangia a cena"

11 marzo 2024 a

a

a

Metti una sera a cena con Cher. Il retroscena lo racconta Cristiano Malgioglio nella puntata di Che Tempo che Fa in onda domenica 10 marzo sul Nove. L'autore rivela quando ha collaborato con la cantante statunitense per l'adattamento de "L'amore no" e "The beat goes on". E poi i dettagli su una sera a cena.

"Siamo andati a mangiare insieme e aveva chiesto del riso con il latte."



Cristiano Malgioglio, l'incontro con Cher e la gratitudine per @Simo_Ventura a #CTCF pic.twitter.com/Hm1AKKyneH — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 10, 2024

"All'inizio della mia carriera, la prima canzone che avevo scritto in italiano era "The beat goes on" e avevo intitolato il brano "L'amore no". Quando siamo andati in studio di registrazione, lei ha interpretato il brano, Sonny Bono no perché aveva mal di gola e non poteva neanche cantare. Poi siamo andati a mangiare insieme e lei aveva chiesto riso con il latte. Ma lei non era celeberrima allora. Però devo dire una cosa molto impotrtante che, grazie a Simona Ventura, ho conosciuto il meglio: da Amy Winehouse con la quale ho condiviso il camerino ed è stato un pomeriggio meraviglioso. Ho conosciuto anche Lady Gaga che mi ha chiesto di comprarle un ghiacciolo".