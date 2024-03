In altre parole, Vecchioni si sbilancia: "Vorrei duettare con Fiorello". Appello di Gramellini

16 marzo 2024 a

Roberto Vecchioni, noto cantante, è come di consueto ospite di In altre parole, il programma del weekend i la7 che vede Massimo Gramellini alla conduzione. Nella puntata del 16 marzo il giornalista chiede un commento sulla notizia che Francesco De Gregori e Checco Zalone siano pronti ad uscire con un disco insieme e a fare poi dei concerti in coppia: “Due – dice Vecchioni – grandi personaggi. Bellissima idea, fantastica, non si può cantare sempre con quelli che sono ufficialmente cantanti. Checco Zalone non è soltanto un comico, è un uomo di cultura, di talento e canta anche benissimo”.

“Potessi fare tu una strana coppia, con chi la faresti?”, chiede Gramellini a Vecchioni, che risponde così: “Con loro due mi piacerebbe molto per esempio. Un nome diverso? Sicuramente Fiorello”. Gramellini coglie la palla al balzo e si rivolge direttamente al padrone di casa di Viva Rai2: “Messaggio a Fiorello, Rosario se ci ascolti prima della fine della stagione vieni a trovarci così fate una canzone insieme qui e se funziona…”. “Lui le sa benissimo, le conosce”, la chiosa del cantante.