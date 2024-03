Pupo, il concerto al Cremlino: niente politica o riferimenti a Putin

16 marzo 2024 a

Le hit "Su di noi" e "Gelato al cioccolato", canzoni in russo e un totale di tre ore di concerto. Pupo ha cantato nell'enorme sala del Palazzo di Stato del Cremlino. "Non parlo russo, ma il mio cuore è qui, con voi", ha detto Enzo Ghinazzi, questo il vero nome del cantautore toscano, che ha evitato dichiarazioni sul presidente Vladimir Putin. Ma non è mancato un invito, rispondendo alla domanda dei due conduttori della serata, a non cedere "all'ostilità che porta a emarginare la cultura russa, patrimonio di tutta l'umanità". In una intervista all'agenzia russa Tass aveva spiegato che "Un amore grande", suo brano, nasce dal desiderio che "torni l'amore tra popoli, specie tra i due popoli che stanno vivendo questo momento difficile". L'ìappello alla pace annunciato alla vigilia da Pupo è arrivato con il brano "L'angelo postino", con un coro di bambini vestiti di bianco.