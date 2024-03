Loredana Bertè dimessa dall'ospedale: "Mi hanno fatto una terapia d'urto"

15 marzo 2024 a

Sono state ore di grande apprensione per Loredana Bertè. Ricoverata in un ospedale romano, la cantante è stata dimessa dalla clinica dove si trovava dall’11 marzo scorso. Il malanno è iniziato poco prima del concerto che doveva tenere al Teatro Brancaccio nella stessa data e ora proseguirà gli accertamenti a Milano. Lo ha reso noto la stessa cantante 73enne su X in seguito ai problemi accusati all’intestino, a cui era già stata operata due volte lo scorso anno.

"Forte dolore"; Bertè ricoverata d'urgenza per un malore improvviso

«Oggi rientro a Milano», ha scritto la Bertè, «dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una ’terapia d’urto e dove ho iniziato esami e accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere».