Sanremo 2024, Loredana Bertè blocca tutto: gelo sul palco. E Amadeus...

Questa sera Amadeus è affiancato da Lorella Cuccarini. I trenta cantanti in gara si esibiscono insieme ad altri artisti e provano a stregare il pubblico del teatro Ariston con l'esecuzione delle cover. Una grande festa, tanta musica. Loredana Bertè, attesissima, è arrivata sul palco accompagnata da Venerus, produttore e polistrumentista. Il brano selezionato? "Ragazzo mio" di Luigi Tenco. Quando l'artista ha preso il microfono e l'orchestra ha iniziato a suonare, però, ha fermato tutto. Il motivo? Problemi tecnici. "Non ho il countdown, mi devo fermare", ha detto.

Il pensiero dei telespettatori è andato subito a due momenti iconici della storia del Festival. Tutti ricorderanno quando Morgan cambiò il testo del pezzo portato insieme a Bugo o quando, lo scorso anno, Blanco ha iniziato a devastare i fiori in scena. Amadeus, però, questa volta ha agito in maniera tempestiva. Gli assistenti di studio hanno subito raggiunto la cantante per provare a risolvere il problema. Il direttore artistico l'ha subito rassicurata: "Tranquilla, non mi allontano".