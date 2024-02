Domenica In, Loredana Bertè in lacrime da Mara Venier: "Ferita nel cuore"

11 febbraio 2024 a

a

a

Come ogni anno, Mara Venier conduce la puntata della domenica successiva al Festival in diretta dal teatro Ariston. Sul palco tutti i concorrenti della 74esima edizione della kermesse. Acclamata dal pubblico, in scena è arrivata Loredana Bertè. "Mimì, lo abbiamo riportato a casa!": commossa e felice, Loredana Bertè ha ritirato il premio della Giuria della Sala Stampa che le è stato appena consegnato dal presidente della Giuria Andrea Spinelli. "È un premio che mi è sempre sembrato irraggiungibile ed era un po' una ferita nel cuore. Non riesco a credere di averlo vinto. È un cerchio che si chiude, ancora non ci credo. Ringrazio Ama, se non fosse stato per lui ora non sarei qua a prendermi questo premio", ha detto la cantante. E proprio da questo riconoscimento è partita la conduttrice della trasmissione della domenica.

Video su questo argomento Sanremo, a Loredana Bertè il premio Mia Martini della Sala Stampa TMNews

"Sei la vincitrice morale di questo Festival", hanno detto rivolgendosi all'artista tutti i giornalisti presenti oggi all'Ariston. Inizialmente Loredana Bertè ha ironizzato: "Sì ma essere sempre la vincitrice morale è una rottura di pal***e", ha detto. Poi, l'emozione ha avuto la meglio. "Arrivare seconda o terza non me ne frega molto, veramente. Prima volevo arrivare perché volevo andare in Svezia all'Eurofestival e rompere le scatole al Re Gustavo di Svezia che mi ha rotto le scatole per sei anni e al mio ex marito Bjorn Borg. Quello volevo fare, prendermi una rivincita, ma non ci sono riuscita", ha affermato. Grandi applausi del pubblico. La cantante, dopo essersi esibita con "Pazza", è scoppiata a piangere in diretta. "Sei bellissima! Sei bellissima!", hanno urlato dal pubblico.