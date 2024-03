Del Debbio perde le staffe con l'influencer dei treni: "Lo dici a casa tua"

15 marzo 2024 a

a

a

La spa nel vagone è l'ultima trovata dell'influencer dei treni. Le provocazioni di Omar Zangalewa non si fermano: il ragazzo ormai da tempo si vanta di non pagare i biglietti e di prendere in giro i controllori e gli altri passeggeri, insegnando ai suoi follower come viaggiare senza pagare. Il tema ha acceso il dibattito a Dritto e rovescio, il programma di politica e di attualità di Rete 4. Ospite in studio, l'influencer ha subito attirato le dure parole di Claudia Fusani: "Ma quale goliardia. Vada a lavorare e a pulire i treni. Chiudi Tiktok", ha detto. "Io lavoro già", ha replicato lui. A quel punto si è inserita nello scontro Isabella Tovaglieri: "Non sei un eroe. Fai il tuo dovere", ha scandito. "Volevo sapere una cosa: perché fai queste cose? Cosa vuoi dimostrare?", ha chiesto Paolo Del Debbio a Omar Zangalewa.

Cruciani legge la frase "incriminata" di Vannacci, che rissa con Moual

"Faccio video in treno. Mi voglio divertire, voglio far ridere la gente. Se qualcuno cerca un attore, eccomi. Mi piace fare l'attore e mi sono buttato": così l'influencer dei treni ha spiegato il motivo per cui pubblica i contenuti social virali. Paolo Del Debbio ha perso quasi subito la pazienza: "Ci pensi la sera prima a queste stro***te, no?", ha domandato. Il giovane ha risposto senza pensarci troppo: "Ci penso per settimane". "Quindi è una str***ta lunga. Settimane per fare sta roba qua. E dopo come ti senti? Più ganzo?", l'ha incalzato ancora il giornalista. Quando Claudia Fusani e Isabella Tovaglieri hanno ripreso la parola, il ragazzo ha detto: "Vai e pensa come ti pare zia". Paolo Del Debbio non ci ha visto più: "Zia lo dici a casa tua e porti rispetto alle persone".