Otto e mezzo, Caracciolo preoccupato dal fronte ucraino: "Può succedere di tutto"

Il ministero della Difesa russo ha riferito che i militari dell’esercito di Mosca hanno sventato un tentativo da parte di sabotatori ucraini di penetrare nella regione russa di Belgorod vicino al villaggio di Spodaryushino. A riportarlo è stata l'agenzia di stampa Ria Novosti. “A seguito di attacchi aerei e fuoco di artiglieria, sono stati eliminati fino a 195 militari, cinque carri armati, quattro veicoli corazzati da combattimento, tre sistemi di sminamento missilistici semoventi UR-77 e tre veicoli di sminamento tecnico”, ha affermato il ministero. Questo è stato l'argomento che ha acceso il dibattito a Otto e mezzo, il programma di politica e di attualità di La7. Ospite in studio, l'esperto di geopolitica Lucio Caracciolo ha provato a spiegare che cosa sta accadendo e, ripercorrendo fatti importanti della guerra in Ucraina, ha provato a tracciare dei possibili scenari. "L'Ucraina sta costruendo una linea difensiva più o meno parallela a quella russa", ha premesso il direttore di Limes.

Cosa vuol dire? "Che si stanno creando oggettivamente sul terreno le condizioni affinché una parte dell'Ucraina rimarrà sotto l'occupazione russa e una parte passerà sotto Kiev, quindi sotto di noi perché Kiev non ce la fa da sola", ha subito risposto Caracciolo. Quello della pace non sembra ancora un orizzonte raggiungibile, ma quale motivo continua a impedire il suo raggiungimento? Per l'analista geopolitico bisogna evidenziare "due condizioni di fondo". La prima è che Zelensky, "dopo tutto quello che ha detto e che ha fatto, difficilmente può accettare una soluzione di questo genere". Affermazione, questa, che non esclude che qualcuno inciti il presidente ucraino a farlo. "La seconda è che Putin potrà pensare che ci possa essere un crollo sul fronte ucraino, il che aprirebbe a delle possibilità che al momento non si vedono. Se crolla da dentro il fornte ucraino, può succedere di tutto", ha concluso.