Guerra in Ucraina, il drone di Kiev va a segno: colpita la sede dei servizi segreti russi

L’Ucraina ha colpito e danneggiato un edificio della sede regionale dei servizi di sicurezza russi, l’Fsb, nella regione di confine russa di Belgorod. «Le forze armate ucraine hanno attaccato l’edificio del FSB a Belgorod utilizzando un UAV, secondo quanto riferito dai servizi operativi», la notizia battuta dalla Tass, che precisa che non ci sono vittime ma che la facciata dell’edificio ha subito danni. Il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, ha parlato invece di due droni lanciati nelle ultime ore, ma non ha menzionato l’edificio del Fsb preso di mira. Ad essere colpito, ha affermato, è stato un edificio residenziale, mentre un altro drone è finito in un fiume.

Allo stesso tempo il ministero della Difesa della Russia ha dichiarato che durante la notte e stamattina 58 veicoli aerei senza pilota ucraini sono stati neutralizzati, due dei quali sulle regioni di Leningrado e Ryazan. «Grazie ai sistemi di difesa aerea in servizio - ha precisato il ministero - 58 Uav sono stati intercettati e distrutti sui territori di Belgorod (11), Bryansk (8), Voronezh (29), Kursk (8), Leningrado (1), Ryazan (1 )». La guerra con i droni va avanti senza sosta tra le due fazioni.