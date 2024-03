Fuori dal coro, l'amara verità di Vittorio Feltri: "Trattare con Putin"

14 marzo 2024 a

Ha ragione Papa Francesco sulla necessità di "alzare bandiera bianca" e trattare per la fine della guerra in Ucraina, afferma Vittorio Feltri a Fuori dal coro. Il direttore editoriale de Il Giornale è intervenuto nella puntata di mercoledì 13 marzo del programma condotto da Mario Giordano su Rete 4. "Non sono credente e non sono cattolico, quindi non mi appiattisco sul Papa in quanto tale - afferma Feltri - però in questa circostanza Francesco ha detto la pura verità, perché è molto meglio alzare bandiera bianca che fare cinquanta funerali al giorno che continueranno per anni se non ci decideremo a sederci a un tavolo per trattare".

Il direttore tuona poi contro il presidente francese Emmanuel Macron su un possibile intervento Nato nel conflitto: "Macron è uscito di senno", se "dovessimo fare una cosa simile è chiaro che scateniamo la Russia, la quale è piena di bombe atomiche mentre noi siamo pieni di paura". Allora che fare? L'unica soluzione è trattare con Vladimir Putin. "Quando c'è una guerra non si può fare altro che trattare con il nemico", e "se vogliono smetterla di ammazzarsi a vicenda come deficienti devono sedersi a un tavolo e piantarla trovando un compromesso che possa non dico soddisfare entrambi ma non scontentare entrambi".

Insomma, rimarca il direttore, "ha ragione il papa, bravo Francesco: ognuno deve rinunciare a qualcosa". "Sento dire che non si tratta con chi ha l'arma atomica, ma per 40 anni Usa e Urss che avevano le armi atomiche hanno trattato", ricorda Feltri, "è molto meglio parlare con uno che ha la bomba atomica piuttosto che la bomba atomica te la tira in testa se continui a fare il cretino", conclude l'ospite di Giordano.