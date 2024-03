Prima di domani, il paradosso di Senaldi: "Chi pensa che sono belle?"

13 marzo 2024 a

a

a

Tasse e Paese. Il tema è sempre all'ordine del giorno. Se ne parla nel corso della puntata di "Prima di domani" in onda il 13 marzo. In collegamento c'era Pietro Senaldi, condirettore di Libero, protagonista di un botta e risposta con Valentina Petrini.

"Chi è che pensa che le tasse sono belle? - ha detto Pietro Senaldi - Ha detto che sono giuste e sono giuste perché viviamo in uno Stato. Però adesso belle...è come dire che andiamo dal dentista. Bisogna andare dal dentista ma non è che uno dice: che bello domani vado tre ore dal dentista".