Luis Sal sotto la lente della GdF: "Non sono un evasore, ho sempre pagato"

I controlli della Gdf di Bologna che hanno portato al recupero di redditi non dichiarati per 11 milioni di euro hanno riguardato quattro influencer, seguiti da cinquanta milioni di follower in totale: si tratta di Gianluca Vacchi, Luis Sal, Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli. Gli imprenditori digitali hanno assicurato massima collaborazione con i verificatori, aderendo prontamente ai rilievi mossi e versando all’Erario gli importi dovuti. Solo in qualche caso si sono riservati di effettuare approfondimenti ulteriori. "Non sono un evasore, ho sempre dichiarato tutto, ho sempre pagato tutte le tasse, spesso in anticipo e a credito", ha detto Luis Sal in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale. "È in corso un’indagine, sono normali controlli che vengono fatti. Fortunatamente ho dei professionisti che si occupano di dichiarare le cose come si deve da anni e vedremo come andrà a finire. Nel frattempo mi dispiace che venga scritto 'Luis Sal evasore' o 'influencer che non paga le tasse'. È un pò antipatico, anche io se mi vedessi per strada in questo momento mi tirerei uno schiaffo. Quindi se mi vedete per strada vi prego di non menarmi", ha aggiunto l'ex coconduttore del podcast Muschio Selvaggio.

La vicenda è stata lanciata anche sul tavolo del dibattito politico. "Il maxi controllo della Guardia di Finanza verso un nutrito gruppo di influencer e content creator è una buona notizia per i contribuenti: 11 milioni di evasione recuperati non sono pochi. Sarebbe anche il caso di chiedersi quanto simili casi di evasione siano frutto del contesto normativo fumoso in cui si muovono queste professioni emergenti. Come ho avuto modo di ribadire più volte: serve un impegno della politica per venire incontro a chi svolge nuove professioni con regole chiare e istituti normativi dedicati": queste le parole pronunciate da Giulia Pastorella di Azione.