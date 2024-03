L'Aria che Tira, Roddolo sul disastro per la foto di Kate: “Chi vuole salvare davvero”

12 marzo 2024 a

Perché Kate Middleton ha taroccato la prima foto pubblica dopo l’operazione all’addome? Una possibile spiegazione arriva dalla giornalista del Corriere della Sera Enrica Roddolo, che vive a Londra: “Sicuramente è un lavoro di photoshop fatto male. Il fatto che le scuse arrivano da lei e non da William e Kate, o peggio ancora dalla famiglia reale, fa pensare ad un tentativo di mettere in salvo l’erede al trono. Ovviamente le scuse personali di Kate fanno ricadere su di lei questa imprecisione. La principessa del Galles in 20 anni di onorevole servizio nei Windsor non ha mai mosso un passo falso o sbagliato, credo che l’assalto dei media delle ultime settimane ha spinto ad un passo più veloce di quanto avevano programmato. Avevano detto che sarebbe ricomparsa in pubblico dopo Pasqua, invece, sollecitati da quella foto rubata in auto e dalle tante cospirative, hanno dovuto in un certo senso rassicurare”.

“Una cosa che salva la buona fede di questa operazione di comunicazione della principessa è - dice l’esperta, ospite della puntata del 12 marzo de L'Aria che Tira, programma tv di La7 condotto da David Parenzo - il fatto che la Bbc ieri ha sottoposto ai suoi esperti dell’analisi dell’immagine la foto ed è stato escluso il grande punto interrogativo che non si tratta di una foto realizzata con l’intelligenza artificiale, visto che di questi tempi questo è il grande rischio”. “È un lavoro di comunicazione fatto male”, la chiosa di Roddolo sul disastro della foto di Kate con i figli.