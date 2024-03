Sanremo, bomba su Amadeus: “Ha accettato di condurre altri due Festival”

13 marzo 2024 a

Niente addio a Sanremo per Amadeus? A leggere l’articolo di Italia Oggi sembra proprio così. Il quotidiano parla della situazione del conduttore televisivo e non usa condizionali: “Amadeus cestina l’addio a Sanremo e accetta la maxi-offerta dell’a.d. Rai, Roberto Sergio. La conduzione di altre due edizioni del Festival, uno show con Fiorello su Rai 1 nel periodo caldo (per la tv) di inizio dicembre, la continuazione dei preserali Affari Tuoi e Soliti Ignoti”. Restano da limare solo alcune clausole del contratto in scadenza, ma, secondo quanto filtra dai vertici di viale Mazzini, la firma è imminente dopo che Sergio gli ha sottoposto la proposto e lui ha detto di sì. Scatenando la gioia in casa Rai.

Sempre da Italia Oggi viene sottolineato che Mara Venier, per restare in casa Rai, condurrà Domenica in anche nella stagione 2024/25, ponendo fine alle speculazioni che volevano Massimo Giletti al suo posto. Bisogna ancora capire quale sarà il compito del volto televisivo, che nelle scorse settimana ha condotto un programma speciale sui 70 anni della Rai.