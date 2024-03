Michelle Hunziker si lancia: "Sanremo? Sì, sono pazza abbastanza"

05 marzo 2024 a

Da quando Amadeus ha annunciato che si sarebbe fermato con Sanremo 2024, è iniziato il cosiddetto totonomi. Chi prenderà il suo posto il prossimo anno? Molti i conduttori proposti, nessuna risposta ufficiale. Se in un primo momento Antonella Clerici si era lanciata e aveva accettato la proposta di Fiorello, poi ha fatto un passo indietro. Ora, un'altra donna si fa avanti. Parliamo di Michelle Hunziker, da anni alla conduzione di Striscia la Notizia e presto di nuovo in onda con il suo show. L'ex showgirl ha già affiancato all'Ariston Claudio Baglioni insieme a Pierfrancesco Favino. Intervistata dal settimanale Chi, ha ammesso che sarebbe disposta a farlo di nuovo.

"Tornerei a Sanremo? Certo. Sanremo è la festa canora italiana più importante nel mondo, è stato fatto bene da Amadeus anche a livello musicale, un lavoro incredibile. È chiaro che l’anno prossimo, chi ci sarà, avrà un carico molto pesante. Detto questo, sono pazza abbastanza per rifarlo. Il terzo lo farei da donna matura, come dico io, mi piacerebbe", ha detto Michelle senza tanti giri di parole. Fiorello, ha confessato, potrebbe essere un ottimo compagno d'avventura: "Lo affiancherei? Certo, gli voglio molto bene e abbiamo una cosa che ci legherà per sempre ed è Franchino Tuzio, che è stato il nostro agente e che non c’è più. Io e Fiore siamo legati e ci sentiamo sempre. Il titolo Michelle Impossible è una sua idea, me lo ha suggerito lui", ha ammesso.

Meno aperta al dialogo quando si tocca la sfera personale. Alla domanda sul compagno Alessandro Carollo ha risposto senza entrare troppo nel merito della questione. "Sono in una fase delicata, con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote, il lavoro", ha premesso. "Ci sono tante cose, tanti equilibri emotivi, delicatezze, che una mamma deve considerare. Essendo un personaggio pubblico mi sono sempre comportata in maniera rispettosa: se i fotografi mi fanno le foto sorrido, alcuni li conosco da 27 anni e ho sempre voluto bene a chi fa questo lavoro. Ma non è un momento in cui mi voglio esporre", ha aggiunto la conduttrice.