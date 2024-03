Kate Middleton fa mea culpa per i ritocchi: "Come i fotografi dilettanti"

11 marzo 2024 a

Finalmente la verità. La principessa di Galles, Kate Middleton, ha presentato le sue scuse per la foto contraffatta pubblicata ieri sul profilo social ufficiale di Kensigton Palace. "Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti i festeggiati abbiano trascorso una felice festa della mamma": così ha rotto il silenzio la principessa del Galles dopo che lo scatto postato ha scatenato una vera e propria bufera.

Questa mattina, infatti, è stato riferito che quattro agenzie di stampa hanno rimosso una foto della futura regina in quanto ritenuta "manipolata". L’immagine, scattata dal principe William e pubblicata da Kensington Palace - residenza della coppia - in occasione della festa della mamma, mostrava la donna circondata dai suoi tre figli. Tuttavia, secondo quattro agenzie di stampa, la foto non soddisfa gli standard poiché emergono i dettagli di una "revisione post pubblicazione". Sempre secondo le agenzie, si nota una "incoerenza nell’allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte", la figlia femmina della di Kate Middleton e del principe William.