Kate Middleton, la foto è un caso. "Manipolata": i dettagli che non tornano

Sembrava un caso chiuso e invece la prova del buono stato di salute di Kate Middleton ha alimentato nuove teorie. Quattro agenzie di stampa hanno rimosso una foto della principessa del Galles, temendo che sia stata "manipolata". L’immagine, scattata dal principe William e pubblicata da Kensington Palace - residenza della coppia - in occasione della festa della mamma, mostrava la donna circondata dai suoi tre figli. Tuttavia, secondo quattro agenzie di stampa, la foto non "soddisferebbe" gli standard in quanto avrebbe subito una "revisione post pubblicazione". Secondo le agenzie di stampa coinvolte, si noterebbe una "incoerenza nell’allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte", la figlia femmina di Kate Middleton e del principe William. Nessun commento in merito è giunto dal Palazzo reale.

La foto scattata in occasione della festa della mamma, che in Regno Unito si celebrava ieri, è stata la prima ufficiale della principessa del Galles dopo l’intervento chirurgico addominale avvenuto due mesi fa, che l’ha costretta a un lungo periodo di degenza e di lontananza dalla scena pubblica. La pubblicazione dello scatto avrebbe dovuto tranquillizzare tutti i cittadini preoccupati per le sorti della principessa, oltre che accantonare alcune speculazioni circolate sulla stampa secondo cui la donna avrebbe un tumore, una versione sempre smentita da Kensington Palace. Tuttavia, dopo poche ore dalla pubblicazione, sui social media decine di utenti hanno messo in dubbio la veridicità della foto.

Ma quali sono i dettagli che hanno attirato l'attenzione dei più attenti e sono finiti sotto la lente delle agenzie? Innanzitutto un elemento architettonico in basso a sinistra e la manica del maglione della figlia Charlotte. Ma non è tutto. Il maglione del figlio George a sinistra non sembra regolare, mentre una piastrella alla sinistra dei piedi della futura regina sembra replicarsi su un’altra. Il ginocchio destro della figlia è sfocato rispetto al resto della gamba e la cerniera del maglione della principessa sembra scompare all’improvviso.