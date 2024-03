Kate Middleton, la famiglia reale scodella la prima foto ufficiale: come sta dopo la malattia

10 marzo 2024 a

a

a

Si rompe il silenzio e quell’alone di mistero intorno alle condizioni di salute Kate Middleton. La famiglia reale, tramite l’account del Principe e la Principessa del Galles, mette un freno alle speculazioni e alle numerose teorie del complotto riguardo al suo stato di salute, pubblicando la prima foto ufficiale dopo l'intervento all'addome avvenuto a gennaio. Kate viene immortalata dal marito, il principe William, in compagnia dei loro figli, George, Charlotte e Louis. Dallo scatto la futura regina d’Inghilterra appare sorridente e in buona forma.

"Sta ricevendo le migliori cure": lo zio di Kate rompe il silenzio

Lo scatto è stato condiviso da Kensington Palace in occasione della Festa della Mamma, che nel Regno Unito viene celebrata il 10 marzo. “Grazie per i vostri auguri e per il vostro continuo sostegno negli ultimi due mesi. Auguriamo a tutti una buona festa della mamma. C.”, si legge nel messaggio che accompagna l’immagine, firmato da Catherine, per tutti Kate. La 42enne di reecente è stata paparazzato da un sito di gossip americano in una foto non ufficiale, alimentando ulteriormente la curiosità sul suo stato di salute dopo l'intervento misterioso di gennaio. In seguito all’operazione alla London Clinic, Kensington Palace aveva esortato i media a rispettare la privacy di Kate durante la sua convalescenza, sottolineando che non avrebbe fornito aggiornamenti regolari sulla sua salute, ma solo occasionalmente e quando necessario. La pubblicazione della foto ufficiale oggi rappresenta un tentativo del palazzo di dissipare le voci e riaffermare che Kate Middleton sta bene. Anche se non ci sono ancora certezze sul suo ritorno in pubblico per impegni ufficiali.