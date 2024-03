Abruzzo, Mentana gela il campo largo: "Impossibile che Marsilio non vinca"

11 marzo 2024 a

Mentre Lorenzo Pregliasco di YouTrend sta commentando i primi dati delle elezioni regionali in Abruzzo nello studio dello speciale La7 condotto da Enrico Mentana arrivano le seconde proiezioni. "Il centrodestra allunga ulteriormente e la distanza si avvicina adesso ai 10 punti", spiega il direttore nella sua Maratona. Marco Marsilio è al 54,7, 45, 3 per Luciano D'Amico del campo largo. "La copertura al 15% e come sanno gli esperti di queste cose non è ancora adeguata per dire che questa è una foto realistica del risultato finale - commenta Mentana - Certo è impossibile pensare che Marsilio non abbia vinto, mettiamola in questi in questi termini". Non solo. "Se il vantaggio fosse del 10%, ovviamente", questo avrebbe un significato importante "anche dal punto di vista politico".

Marsilio avanti di oltre 9 punti su D'Amico: l'Abruzzo smonta il campo largo

Riprende allora la parola il sondaggista: "Questi dati sono coerenti con le impressioni che arrivavano dall'affluenza, che ci dicevano che non sembravano esserci degli stravolgimenti rispetto a cinque anni fa - spiega Pregliasco - Devo dire che una proiezione con il 15 per cento di copertura che sbaglia di quasi 10 punti non credo si sia mai vista", argomenta. Insomma "il segno generale di chi ha vinto mi pare che sia ormai determinato".