Regionali Abruzzo 2024, Marsilio avanti su D'Amico: lo spoglio

Entusiasmo al comitato di Marco Marsilio a Pescara per i primi, parziali risultati di queste elezioni regionali in Abruzzo. Un grande applauso ha accolto la seconda proiezione di Noto Sondaggi per Rete 8 che attribuisce al governatore uscente e candidato del centrodestra il 54,7% mentre lo sfidante del campo largo, Luciano D’Amico, si attesterebbe al 45,3%. "Siamo fiduciosi di poter continuare con questo trend", dice Fabio Roscani, deputato di Fdi e presidente di Gioventù nazionale. Guerino Testa predica "prudenza" ma i primi dati "ci fanno essere speranzosi - prosegue -. Confermiamo quello che abbiamo sempre pensato: la solidità del centrodestra e l’autorevolezza di Marsilio prevale su un campo largo che non è piaciuto agli elettori".

Il risultato è stato accolto da un lungo applauso nel comitato del presidente uscente, così come la prima proiezione e i secondi exit poll i quali, a differenza dei primi che vedevano un lievissimo vantaggio, Marsilio avanti di 5 punti rispetto allo sfidante.