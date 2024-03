Meteo, arriva la nuova perturbazione. Ma Sottocorona svela: quando si attenua il maltempo

10 marzo 2024 a

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fornisce le previsioni del tempo nel suo collegamento quotidiano durante Omnibus. L’esperto meteo si concentra inizialmente, nella puntata di domenica 10 marzo, sulle evidenze ricavate da una carta inglese: “Non lascia dubbi sulla situazione. Sull’Italia c’è proprio il transito di bassa pressione e perturbazione, già questo ci dice che il maltempo c’è e in qualche caso è anche piuttosto forte”.

Sottocorona, dopo l’assaggio di ciò che aspetterà l’Italia, fornisce le previsioni giorno per giorno: “Oggi, domenica 10 marzo, è sicuramente la giornata peggiore dal punto di vista dell’intensità dei fenomeni, che prendono tutto il nord, con qualche zona un po’ più tranquilla in Pianura. I fenomeni sono molto forti, anche su Toscana e Appennino settentrionale, poi anche sulle regioni centrali interne, le appenniniche e le tirreniche, anche in Sardegna. Estremo sud e Sicilia nuvole e poche piogge. Domani, lunedì 11 marzo, questa situazione si attenua in queste fasi acute, su gran parte del nord rimane qualche fenomeno sull’Emilia, la Liguria. Sulla zona centrale i fenomeni ci sono, dalla Toscana alla Campania. Le altre zone del sud riescono a restare al di fuori di questo maltempo. Per martedì 12 marzo si attenua ulteriormente tutto. Al nord quasi totalmente migliorata la situazione, con l’eccezione dell’Emilia-Romagna. Al centro-nord qualche precipitazione, ma pioviggini di poca intensità. Al sud precipitazioni moderate, ma non il maltempo marcato che stiamo passando in questi giorni”.

Infine focus sull’andamento delle temperature: “I venti sono meridionali, ecco perché le temperature, anche le minime, tante basse non sono. Le massime di oggi hanno, soprattutto sulle zone interne e alpine, anche qualche valore basso, ma in pianura e al nord, nonostante tutto, sono ancora relativamente elevate, proprio per l’effetto dei venti. La tendenza delle prossime 24 ore è di diminuzione al centro-sud per via del maltempo che arriva. Erano molto alte ed è facile che scendano. Qualche leggera ripresa invece al nord”.