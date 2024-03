Fedez "ha baciato un'altra": l'influencer sgancia la bomba. Nuovi guai?

08 marzo 2024 a

A casa Ferragnez piove sul bagnato. Quasi una settimana fa Chiara Ferragni è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e ha confessato che con il marito Fedez sta attraversando un periodo di crisi. La priorità resta la tutela dei due figli, Leone e Vittoria. Oggi, però, ha iniziato a fare il giro dei social prima e quello dei media poi, l'indiscrezione lanciata in rete dall'influencer Elisa De Panicis. Sul suo profilo ufficiale, la modella ha sganciato una vera e propria bomba, dichiarando di aver visto il cantante alla Fashion Week di Parigi baciare un'altra donna, di cui però non si conosce l'identità. Retroscena, questo, che non ha trovato conferma e che però sta attirando l'attenzione di numerosi utenti.

Sappiamo che Fedez ha partecipato alla settimana della moda di Parigi. Il rapper, stando a quanto è stato fatto filtrare, ha indossato un look total black e ha assistito alla presentazione della collezione Autunno/Inverno Vetements. Nulla si apprende sulle sue possibili frequentazioni. Elisa De Panicis, che ha fatto parte del cast del Grande Fratello Vip nel 2020, ha sostenuto di aver visto Fedez scambiarsi dei baci con una donna.

L'influencer, indignata per la copertina de L'Espresso dedicata a Chiara Ferragni (in cui l'imprenditrice digitale è stata raffigurata come un clown), ha sbottato sui social: "Ma stiamo scherzando? Questa copertina è una denigrazione verso tutte le donne", ha scritto sui social. E, ancora: "Tra Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L'Espresso, ma dico io! Senza parole. Posso solo dire che #WeDontNeedAMenToBeAWan".