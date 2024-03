Samantha De Grenet si confessa: "Ho avuto una storia con Totti"

07 marzo 2024 a

“Ho avuto una storia con Francesco Totti, non volevo finire nello stereotipo velina". Samantha De Grenet, una delle top model più forti al mondo, donna amatissima nel mondo dello spettacolo, si racconta a Monica Setta (puntata in onda sabato 9 marzo alle 14, il programma sta andando molto bene con ascolti molto alti).

“Sono stati momenti bellissimi ma la storia non si è mai trasformata in un vero amore. Poteva accadere, certo, Totti è un ragazzo buono e non se l'è mai tirata, era uno normale anche allora. Ma io ero troppo amica della sua ex Maria Mazza e non volevo finire schiacciata dallo stereotipo velina (io) con il calciatore famoso. Ne avevo già avuto uno e mi era bastato", dice la De Grenet. "Ho avuto invece una grande storia d'amore con Alessandro Benetton. Era una cosa serissima, molto prima di Deborah Compagnoni, eravamo due ragazzi e fu un amore meraviglioso. Ancora oggi gli voglio profondamente bene": la De Grenet senza filtri, a tutto campo, si racconta a "Donne al bivio" (il programma della Setta). Poi aggiunge altri dettagli e dice: "Conobbi Totti una sera al Circo Massimo a un concerto di Antonello Venditti. Aveva appena terminato la sua storia con Maria Mazza, era una sera magica: luci, candele e musica". La conduttrice ascolta, fa domande e tira fuori un altro scoop: un flirt inedito tra Samantha e Nek. "Non lo chiamerei flirt, Nek era ed è bellissimo ma mi si filava poco. Ci siamo conosciuti da giovani e resta uno dei miei cantanti preferiti anche adesso", aggiunge la De Grenet.