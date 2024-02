Ilary Blasi e Francesco Totti, spunta un altro "corteggiatore": la soffiata di gossip

17 febbraio 2024 a

a

a

La causa di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti va avanti tra avvocati e tribunale. Dal punto di vista della comunicazione, invece, il lancio del docufilm Unica con la versione della conduttrice Mediaset è stato seguito dalle rivelazioni del personal trainer Cristiano Iovino che ha pubblicamente dichiarato di aver avuto una "relazione intima" l'ex dell'ex calciatore. Insomma, molto di più rispetto al "caffè" di cui aveva parlato Blasi. Ma in questo contesto, pare che altri presunti corteggiatori possano uscire allo scoperto. Ne parla Alberto Dandolo su Oggi.

"Niente di ufficiale", Gregoraci spiazza tutti: stoccata su Ilary Blasi

Secondo il giornalista, infatti, "si sussurra molto altro: starebbe per parlare un altro presunto corteggiatore della Blasi, un giovane imprenditore napoletano che, guarda caso, alloggiava a Milano nel suo stesso hotel (Mandarin hotel) durante l'ultima edizione de L'isola dei famosi condotta dalla Blasi". Nessuna anticipazione arriva sul contenuto delle possibili rivelazioni. La diatriba legale sulla fine del matrimonio tra Blasi e Totti si ripercuote anche in ambito professionale, continua Dandolo. "I vertici del Biscione non hanno per nulla gradito questa sovraesposizione mediatica della ex signora Totti. Le hanno infatti tolto la conduzione de L'isola dei famosi: a condurre il reality di Mediaset sarà infatti Vladimir Luxuria", ricorda il giornalista che collega il cambio di conduzione del programma proprio ai veleni post-matrimoniali dell'ormai ex coppia.