Blasi-Totti, scontro acceso in aula: "Sperperato al gioco...", la cifra

Scontro acceso tra Ilary Blasi e Francesco Totti in aula. Solo qualche settimana fa, la conduttrice ha deciso di non sotterrare l'ascia di guerra e, anzi, di lanciare nuove, pesanti indiscrezioni sulla rottura con l'ex marito. Prima il docu-film, poi le interviste e il libro "Che stupida". Ma non è tutto. Perché la vicenda si arricchisce di ulteriori dettagli. La showgirl avrebbe accusato l'ex capitano giallorosso di aver dissipato parte del suo patrimonio a causa del gioco. Questo è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni.

Stando a quanto riporta La Verità, Blasi avrebbe puntato il dito, ancora una volta, contro l'ex marito Francesco Totti. "Con profonda amarezza e molta preoccupazione, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media 'brucia' al casinò importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli", si legge sul quotidiano. "Risulta infatti che, nel periodo dal settembre 2020 al settembre 2023, l’ex azzurro ha sperperato al gioco mediante svariati bonifici la maggior parte dei quali a favore del Casinò di Montecarlo, l’impressionante somma complessiva di 3 milioni 324 mila euro", si apprende ancora.

Ma non è tutto. L'ex calciatore avrebbe anche lasciato la figlia Isabel, la più piccola, da sola in albergo per partecipare a un evento e avrebbe evitato di documentare alcuni conti (uno dei quali a Singapore) ai giudici. Notizia, questa, che è stata prontamente smentita dai legali di Totti. Sempre secondo la Verità, molti dei conti correnti accesi dall’ex attaccante della AS Roma sarebbero stati nascosti al Tribunale.