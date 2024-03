Meteo, l'ennesima perturbazione colpirà l'Italia. Sottocorona vede nero

07 marzo 2024 a

C’è un barlume di speranza per la fine del maltempo sull’Italia? A provare a tracciare un quadro delle previsioni meteo del Belpaese è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che nella sua analisi dà prima una visione generale di ciò che sta succedendo in tutto il continente: “C’è una situazione abbastanza tipica, la perturbazione ormai indebolita che ieri ha toccato molte zone dell'Italia si è spostata ulteriormente verso est, che è la strada normale che prendono le perturbazioni, l'altra che ieri era sul Nord Atlantico, con tutta quella struttura molto complessa molto ben organizzata, non si è mossa verso est, in questo caso sarebbe passata al di là dell’Italia, invece è scesa verso sud est. Quindi si trova esattamente alla latitudine giusta per passare sull'Italia ed è quello che farà”.

Ed ecco quindi le previsioni giorno per giorno: “Oggi, giovedì 7 marzo, ci sarà ancora la possibilità di qualche debole pioggia sulle zone di nordest, poco sul resto del Nord e versante Adriatico, sul basso Tirreno e sulla Puglia forse qualche pioggia moderata, ma questa situazione dovrebbe temporaneamente migliorare nel corso della giornata. Perché poi immediatamente ad ovest non c’è, nulla quindi se tutto si muove verso est le schiarite aumentano, insomma una giornata all’iscritta. Domani, venerdì 8 marzo, arriva quella perturbazione che ormai è alle porte e a fine giornata avrà preso tutto il nord-ovest, Corsica e Sardegna, con un’asse piuttosto preciso. Sulle altre zone del nord comincia a peggiorare, ma ancora con fenomeni non molto intensi, peggiora poco sulle zone del centro e direi nulla al sud. Certo nuvole magari arrivano ma piogge non significative. Questo è l'inizio del peggioramento che poi nella giornata di sabato 9 marzo prenderà tutto il nord, prenderà le zone del centro con fenomeni di una certa consistenza, al nord c'è sono piogge più intense sulla parte orientale qualche attenuazione fra l’Emilia, la Liguria, il basso Piemonte. Ma subito dietro ci sono di nuovo fenomeni intensi, che quindi entrerà nella giornata di domenica. Sabato al sud ancora una giornata di attesa, qualche nuvola e poco altro”.

Sottocorona conclude il focus meteo con uno sguardo alle temperature massime previste per oggi: “Non sono particolarmente alte, anche perché si parte da minime che col cielo sereno sono scese un poco, quindi i valori sono medi, non sono particolarmente elevati, un pochino più alte al sud come è normale che sia. La tendenza delle temperature vede domani una diminuzione sulle zone più occidentali dove comincia a presentarsi la perturbazione, in aumento invece al centro e al sud nella fase di attesa del peggioramento del fine settimana”.