Meteo, grandine a Roma: la bomba d'acqua improvvisa sorprende tutti

06 marzo 2024

Bomba d’acqua sul centro di Roma. Il beltempo che aveva caratterizzato l’inizio della mattina ha lasciato improvvisamente il passo, poco prima delle 11, a una pioggia battente con grandine che ha imbiancato in pochi minuti le strade, cogliendo di sorpresa tutti i romani. Secondo le previsioni del tempo il nuovo ciclone porta maltempo al Nord, anche con grandine, temporali e graupel per poi raggiungere Toscana, Umbria e Marche. Di certo la grandine sulla Capitale non se l’aspettava nessuno.