Meteo, nuovo peggioramento. "Perturbazioni gemelle": quando colpiranno

Sembra che la pioggia sia finita, ma non illudiamoci perché si tratta solo di una breve tregua. Qualche pioggia prima, "un nuovo intenso peggioramento" poi. "Sarà così anche per tutta la seconda parte della settimana", scrive la squadra de ilmeteo.it . Ma capiamo meglio che tempo ci aspetta. La giornata di domani, giovedì 7 marzo, "sarà caratterizzata da un lieve e solo temporaneo aumento della pressione atmosferica". Il motivo? L'allontanamento verso i Balcani del vortice ciclonico che ha interessato la nostra Penisola. Cieli sereni e poche nuvole, quindi. Ma non cantiamo vittoria perché già dalla sera ci saranno "rovesci su alcuni tratti del Triveneto e un aumento della nuvolosità lungo il comparto adriatico".

Stando a quanto scrivono i meteorologi, "dopo questo coraggioso tentativo da parte dell'atmosfera di regalarci qualche ampio spazio soleggiato, le condizioni meteorologiche subiranno nuovamente un cambiamento, in negativo. La giornata di Venerdì 8 Marzo, infatti, sarà una sorta di transizione e vedrà un progressivo calo della pressione". Il tempo sembrerà in una prima fase stabile, ma poi "nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata è previsto un nuovo e graduale peggioramento che interesserà principalmente il Nordovest e la Sardegna, ma che tenderà a estendersi successivamente al resto del Nord e a tutto il comparto tirrenico del Centro". Questo sarà solo il primo passo verso un weekend che verrà compromesso da "due perturbazioni gemelle" che scateneranno nuove piogge e nevicate.