Fedez, "rivoglio indietro la mia vita": il messaggio social che accende i fan

Chiara Ferragni è tornata in tv e ha rotto il silenzio sulle insistenti voci sulla fine del matrimonio con Fedez. "Con Fede non è strategia. Ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che da un giorno a un altro chiudiamo i ponti, è un periodo di crisi, ne abbiamo avute anche in passato, questa è un po' più forte", ha confessato l'influencer, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Parole, quelle pronunciate dall'imprenditrice digitale in diretta, che hanno rassicurato alcuni fan e rattristato altri. Dal momento in cui Dagospia ha lanciato in rete l'indiscrezione, la macchina del gossip si è attivata e i follower della coppia social hanno iniziato a ipotizzare ricostruzioni a partire da piccoli indizi. L'ultimo risale a poche ore fa.

"Finisce sempre bene, altrimenti non è finita. Me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita": Fedez ha pubblicato su Instagram il testo della canzone del 2013 "Sembra semplice", composta insieme a J-Ax. Possibile che fosse un'allusione alle difficoltà di coppia? Possibile che fosse un messaggio per Chiara Ferragni? Nessuno lo sa. Per ora i diretti interessati hanno solamente assicurato che la tutela dei loro due figli sarà la priorità di entrambi.