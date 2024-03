Chiara Ferragni, “intervista inutile”. Cruciani la cancella: l'avvertimento a La Zanzara

05 marzo 2024 a

L’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa non ha permesso a Giuseppe Cruciani di trovare spunti interessanti. Il conduttore radiofonico, nel corso della puntata del 4 marzo de La Zanzara, ha usato parole chiare, avvisando tutti gli ascoltatori: “Allora ragazzi, voglio darvi subito un’avvertenza, il primo che interviene questa sera parlandomi dell’inutile intervista di Chiara Ferragni realizzata da Fabio Fazio io gli sbatto giù il telefono. Se voi provate a intervenire su una cosa di cui non me ne frega un ca**o e totalmente inutile mi inca**o come una belva. Non voglio telefonate su Chiara Ferragni. Non me ne fo**e un ca**o di un’intervista totalmente inutile”.

“Leggo oggi - ha poi proseguito Cruciani cambiando argomento - su una pagina molto interessante del Corriere della Sera magistralmente diretto dal dottor Fontana un’intervista ad un’italiana a New York. Costei purtroppo rimane anonima perché ha paura. Ha paura in una società che David Parenzo vorrebbe importare anche in Italia. È una che frequenta un’università molto conosciuta negli Stati Uniti e dice ‘io sono bianca e devo scusarmi anche se non sono razzista. Sono stata esclusa dal corso a cui ero più interessata sull’assistenza ai tossicodipendenti perché i non bianchi hanno la precedenza. A noi studenti bianchi è stato chiesto di scusarci con i compagni di corso neri per il razzismo di cui siamo portatori’. Corsi vietati e discriminazioni al master alla Columbia University. Io dico solo vergogna, vergogna e vergogna per tutti quelli, compreso Parenzo, che negli anni hanno sostenuto queste follie”.