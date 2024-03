E' sempre Cartabianca, “lasciarla lì per…”. L'assurda teoria di Mauro Corona su Ilaria Salis

05 marzo 2024 a

Consueto botta e risposta tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona nella puntata del 5 marzo di E’ sempre Cartabianca, talk show del martedì sera che va in onda su Rete4. Uno degli argomenti affrontati è quello di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria. “Il governo si dovrebbe impegnare un po’ di più?”, chiede la giornalista, con lo scrittore che fornisce la propria lettura dei fatti: “Ho l’impressione che più avanti si farà qualcosa, quantomeno per riportarla in Italia agli arresti domiciliari, ma nel frattempo la si lascia un po’ lì a cucinare su quello che ha fatto, come per darle una lezione. Ho questa sensazione, perché non vedo una partenza decisa per cercare di risolvere il caso di questa ragazza, vedo tentennamenti, cincischiamenti, faremo, abbiamo chiesto… Se io penso alla mia patria, dove ne succedono di gente che non è da qui, ma che viene da fuori e ne combina di tutti i colori e li mettono dentro la sera e la mattina sono liberi, non parlo solo di gente di colore, qui allora c’è troppo lassismo, qui c’è troppo poco, lì c’è troppo molto per uno che commette un reato come questa ragazza, qui non c’è nulla, uno può fare quello che vuole, tanto la mattina è fuori”.

Katia Ricciarelli, presente in studio, mostra il proprio sdegno per come sia apparsa in tribunale con manette e catene Ilaria Salis, ma Corona qui va controcorrente: “Il fatto delle manette è teatrale, è una sceneggiata, la gravità è che per quel reato lì, che qui da noi neanche si fermano a dividerli dalla rissa, rischia più di 20 anni, quello mi spaventa”.