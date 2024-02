È sempre Cartabianca, Corona sui Ferragnez: "Cercavano nuove strade"

27 febbraio 2024 a

A È sempre Cartabianca, nel settimanale scambio di opinioni tra Bianca Berlinguer e l'ospite fisso Mauro Corona, non poteva mancare una parentesi sul caso Ferragnez. Partendo dall'indiscrezione di Dagospia, che qualche giorno fa ha lanciato in rete le voci di una presunta rottura, la conduttrice ha chiesto al suo interlocutore se avesse seguito la vicenda e che cosa ne pensasse. "L'ha sorpresa questa notizia o se l'aspettava?", ha domandato in maniera diretta la giornalista. "No, ma neanche un po'. Due personaggi così coccolati da tutto il mondo, la storia deve finire. Pensi alle occasioni di conoscere gente, al bel mondo. Non mi si venga a dire che è stata la disavventura della Ferragni a incrinare il loro matrimonio", ha risposto l’alpinista con convinzione.

Chiesto l'annullamento della multa: Ferragni al contrattacco sul pandoro-gate

Mauro Corona è andato oltre: "Di Rolex, ce ne hanno anche loro", ha detto, ironizzando sulla battaglia tra Francesco Totti e Ilary Blasi di cui tanto si è vociferato. "Mi dispiace perché ci sono dei bambini. La mia era una battuta. Io credo che erano arrivati al capolinea. Ognuno cercava amicizie nuove, strade nuove, un amore nuovo. È difficile, a meno che non si abbia una tendenza alla santità, durare a lungo", ha continuato l'alpinista, per poi concludere: "Probabilmente Fedez ha preso paura di tutto questo rumore", ha aggiunto riferendosi alle indagini.