Fiorello a valanga sull'Abruzzo: manca solo Bruno Vespa, con chi ce l'ha

Nella rassegna stampa di Fiorello nella puntata di martedì 5 marzo di Viva Rai2 si torna a discutere delle elezioni regionali in Abruzzo, in programma per domenica 10 marzo. “La corsa del Governo in Abruzzo”, Fiorello legge un titolo e ironizza su un ipotetico commento di Salvini: ”Tranquilli, abbiamo l’appoggio dell’orso Marsicano”. Il conduttore continua poi: “Ora tutti amano l’Abruzzo, sembra che stiano facendo Porta a porta! Pensate che la regione ha assunto 350 vigili urbani per smistare i partiti. Posso dire? Ci sono più politici che elettori” per le città abruzzesi in questi giorni. Ironia poi sulla posizione dell’Inter in classifica: “Tra l’altro, adesso ci sono i candidati per l’Abruzzo. L’Inter sta a +15: la Meloni vuole candidare la squadra!”.

Si parla anche della notizia di un insegnante che ha preso uno studente a ombrellate: ”Cos’è successo? A quanto pare il professore ci è andato giù di ombrello con uno studente. I genitori menano, ma adesso anche gli insegnanti? Chi è, la Signora Poppins?”. Fiorello ricorda, scherzando, memorie di infanzia: ”Una volta c’erano il mattarello, la famosa ciabatta della mamma che urlava “io ti ho creato e io ti distruggo!”. Le mamme australiane quando le lanciano, solitamente tornano indietro come un boomerang.”

In puntata, lo showman racconta un aneddoto con l’indimenticabile Mike Bongiorno: “Durante VivaRadio2, il grandissimo Mike Bongiorno faceva lo Zio Sam vestito da americano, io e Baldini vestiti da majorette. A un certo punto ci dividemmo e lui rimase da solo, col bastone roteava per farsi spazio tra la folla”. “Viva Mike Bongiorno!”, saluta calorosamente Fiorello.