Tagadà, Salvini velenoso in tv: "Dovete rinviare gli speciali". Con chi ce l'ha

Matteo Salvini, battuta al veleno in diretta tv. Commentando la vittoria di Todde in Sardegna nella puntata di "Tagadà" del 4 marzo, il vicepremier fa una previsione sul risultato elettorale in Abruzzo. Salvini non ha dubbi: questa volta vincerà il candidato del centrodestra. E il ministro dei Trasporti non rinuncia a una frecciatina velenosa nei confonti di La7.

"In Sardegna ha vinto la Todde - ha detto Salvini ai microfoni di Tiziana Panella - quindi io lavorerò con lei. Se bisogna collegare la ferrovia di Nuoro con la rete ferroviaria nazionale lo faremo perché io faccio il ministro dei cittadini. Il sindaco di Alessandria è del Pd ma se serve un ponte, una ferrovia o una strada ad Alessandria si fa. Quanto all'Abruzzo, lì si vince. Dovrete rinviare gli altri speciali di La7 con l'entusiasmo per il campo largo alle prossime elezioni perché in Abruzzo mi sa che vi va male".