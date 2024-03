Meteo, non è finita. Sottocorona: "Nuova perturbazione", dove e quando

05 marzo 2024 a

La perturbazione che ieri si è fatta sentire sull'Italia è sfilata via verso est ed è già quasi al di là dell'Adriatico, ma eccone pronta una nuova. Le ultime previsioni meteo di Paolo Sottocorona per La7, martedì 5 marzo, riportano un nuovo peggioramento del tempo, seppur meno marcato rispetto ai giorni scorsi. La perturbazione in ingresso "già sta interessando le zone di nord-ovest", spiega il meteorologo nel corso di Omnibus, ma "non ha un aspetto particolarmente minaccioso".

Insomma, gli effetti "ci saranno ma non saranno particolarmente intensi", spiega l'esperto. Per oggi si prevedono piogge al nord est, altrove fenomeni molto isolati e piogge moderate al centro. Mercoledì 6 marzo "c'è una attenuazione degli ultimi fenomeni al sud al centro e, a esclusione della Toscana dove qualche pioggia c'è, al nord" resistono fenomeni intensi anche se isolati. Giovedì 7 marzo "si attenua finalmente il maltempo al nord", spiega Sottocorona, con qualche strascico sul nord est e qualche pioggia al centro e nel basso Tirreno. Dal punto di vista delle temperature si "è sentito il cambio dell'aria, sono decisamente più basse soprattutto al sud".