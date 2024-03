Chiara Ferragni da Fazio, cosa fa Fedez? Il ritorno a Rozzano

Francesco Fredella 04 marzo 2024 a

Fedez torna a casa, nella sua casa nell’hinterland milanese. Lì è cresciuto. Fedez porta i suoi figli, Leone e Vittoria. Chiara Ferragni, invece, è in tv per la sua prima intervista da Fabio Fazio dopo il Pandoro Gate. Fedez documenta l'arrivo nel suo quartiere, gira per le strade e su Instagram in una Stories scrive: “Back to the roots” (come sottofondo la canzone Paky “Rozzi”). I suoi figli, invece, corrono alla periferia della città godendosi un momento di tranquillità. Fedez ha un grande rapporto di simbiosi con Rozzano: nell’estate del 2018 le pubblicazioni delle nozze vennero affisse in Comune, dove è nato e cresciuto.

Intanto, mentre Fedez torna a Rozzano con i suoi figli, sua moglie è da Fazio. “Io e Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che da un giorno all'altro non ci si sente più. E' un periodo di crisi, ne abbiamo avute anche in passato, questa è una crisi un po' più forte. Adesso la priorità per entrambi sono i figli", dice la Ferragni da Fazio. Un'intervista che diventa virale e che fa subito il giro della Rete.