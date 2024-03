Ornella Vanoni senza freni su Salvini, pioggia di critiche su Fazio: "Verità indotte"

04 marzo 2024 a

"Noi che viviamo a Milano...". Ornella Vanoni nella consueta intervista domenicale nel salotto di Fabio Fazio affronta il tema del Ponte sullo Stretto di Messina. "Salvini vuole fare il ponte, ho saputo soltanto da poco che sarebbe il ponte più lungo del mondo. Ma chi ca**o se ne frega?", afferma la cantante tra le risatine del conduttore di Chet temp che fa, che si chiese se non si sia messa d'accordo con Luciana Littizzetto. Non soddisfatta, Vanoni insiste: "Non ci sono le ferrovie che arrivano lì, non ci sono le strade. Come si arriva fino al ponte?".

Poi arriva al punto: "Noi che viviamo a Milano non apriamo più le finestre perché preferiamo le nostre puzze che quella roba tremenda che entra dentro", afferma mettendo insieme lo smog meneghino e le opere del Sud. La clip del siparietto Vanoni-Fazio viene rilanciata sui social dove i commentatori si dividono tra chi dà ragione alla cantante e chi la critica, vuoi per l'importanza dell'opera per il Sud, vuoi per il suo passato in politica, ("adesso fa la radical ma era candidata con la Moratti"), vuoi per un certo snobismo: "Tanto lei se ne sta a Milano col suo autista personale". Ma c'è anche chi punta il dito sul conduttore del programma passato da Rai al Nove: "Usare la fragilità della Vanoni per farle dire delle verità indotte da Fazio pur di non apparire come lui a dirle, strategia di sinistra".