Chiara Ferragni da Fazio, Lucarelli la affonda: ecco il "fraintendimento..."

Attesissima l'intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa. L'influencer, ospite di Fabio Fazio, ha definito la data del 15 dicembre (quando l'Antitrust l'ha sanzionata con una pesante multa per "pratiche commerciali scorrette") uno "spartiacque". "Pensavo di non aver fatto nulla di sbagliato. In quel momento mi sono resa conto che se alcune persone avevano frainteso le mie intenzioni, qualcosa che avevo detto o scritto, vuol dire che le cose potevano essere fatte meglio", ha detto ai microfoni del programma di informazione e di intrattenimento. Ma la narrazione dei fatti offerta dall'imprenditrice digitale non è stata ben digerita da Selvaggia Lucarelli, che sui social ha provato a smentire la "santificazione" di Ferragni.

"Pensati libera dalle domande": con un meme è iniziato l'intervento social con cui la giornalista del Fatto Quotidiano ha smontare, pezzo dopo pezzo, la ricostruzione di Chiara Ferragni. "Non si era accorta di aver sbagliato fino alla multa. È per quello che un anno fa aveva bloccato la parola Balocco nei commenti su Instagram", ha scritto Lucarelli in una storia Instagram, per poi passare ad attaccare il modo con cui l'influencer si è espressa in diretta: "Possiamo stare qui a scrivere e commentare fino a domani, ma al di là dei Pandori e del resto, al di là dell'assenza di domande, è il vuoto. Avvilente assenza di pensiero e grammatica".

La giurata di Ballando con le stelle era un fiume in piena: "E comunque ora mi aspetto che l'Antitrust multi i consumatori co***ioni che fraintendono perché è ora di finirla di fraintendere. Che poi fate prendere le multe a Chiara che è in buonafede e pubblicizza la beneficenza che fanno gli altri perché confida nell'emulazione", ha proseguito. E proprio la parola "fraintendimento" è quella che non torna nei conti della giornalista, che su X ha scritto a corredo di un video: "Usciamo dal Pandoro, vediamo altro. Scelgo uno dei famosi FRAINTENDIMENTI di cui parla Ferragni, così mi dite se siamo noi che capiamo male o se lei DICE UNA COSA CHE NON CORRISPONDE AL VERO. In questo caso SOLO il ricavato delle bambole vedute sul suo sito The blonde salad andava in beneficenza (e non il ricavato dalla vendita nei negozi e sul sito di Trudi). Vi sembra che dica questo (anche nei sottotitoli) o siamo noi co***oni che fraintendiamo?".