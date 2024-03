Domenica In, Barbara D'Urso si confessa a Venier: "È stato terribile"

03 marzo 2024 a

«Il mio cuore è in Rai, ci sono stata 22 anni. Oggi sto bene, sono serena anche professionalmente, ho una famiglia stupenda, ma la verità è che non ho ancora elaborato il lutto, ho ancora qui il dolore di quello che mi è accaduto e della modalità in cui sono stata strappata da quella che era la mia vita per 23 anni da Mediaset che mi ha dato tanto». L'ha detto Barbara D’ Urso, ospite a Domenica In condotto da Mara Venier. «Sedici anni in diretta tutti i giorni, quell’azienda mi ha dato tantissimo ma io ci sono sempre stata - continua - durante il Covid, quando tutti erano a casa io ogni giorno ero lì a tenere compagnia agli italiani, a farli cantare dai balconi e a informarli. Il modo terribile in cui sono stata strappata, senza che nessuno mi dicesse perché, l’ho saputo un giorno, il 26 giugno alle 16.20. Il dolore è ancora qua. La guerra in ogni ambito è terribile e io non voglio fare la guerra, vedremo quindi quello che accadrà, il dolore piano piano passerà. Rientrare in Rai per me è importantissimo, ho iniziato qua, per anni sono stata in Rai. Il mio cuore è sempre vostro».

"Quando andrà in onda". Barbara D'Urso, ipotesi ritorno in Rai

Poi il riferimento al suo prossimo impegni in Rai: «Il futuro? Bisogna fare di tutto perché sia bellissimo. La gente mi chiede in continuazione quando torno, la gente mi vuole e il futuro sarà bellissimo». Lo ha detto Barbara D’ Urso, ospite a Domenica In condotta da Mara Venier.