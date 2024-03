Vittorio Feltri, dov'è il vero patriarcato in Italia: demoliti i teoremi della sinistra

02 marzo 2024 a

a

a

Il patriarcato in Italia c'è davvero e non è solo un'invenzione della sinistra, scrive una lettrice a Vittorio Feltri chiedendo il suo parere nella sua Stanza su Il Giornale. Nel 2024 i femminicidi sono già 15, un dato preoccupante e che esprime una tendenza profonda, argomenta la lettrice. Il direttore editoriale però sottolinea un dato diverso, quello delle morti sul lavoro che nel 2024 sono già 200: "Ma chissà perché per questi decessi non ci indigniamo, come se crepare mentre stai sgobbando per guadagnarti il pane fosse tutto sommato un rischio accettabile". Il "sospetto" di Feltri è che "i morti sul lavoro non ci interessino" perché la maggior parte sono uomini, così come la maggioranza delle vittime di omicidio in Italia. "Però l’omicidio fa scalpore solo se la vittima è donna. Allora scendiamo nelle piazze, protestiamo, come se colpevole di questi crimini fosse lo Stato", il governo o i politici.

Frasi contro i meridionali, Vittorio Feltri va a processo

In realtà, ricorda il direttore, "l’Italia è uno dei Paesi con il minore indice di omicidi in Europa", dato in calo progressivo. Ebbene, arriva la risposta di Feltri, il "patriarcato in Italia non esiste. La nostra costituzione stabilisce la piena e totale parità di uomo e donna, all’interno delle famiglie è prevalente questa condizione di assoluta parificazione, così in ambito lavorativo, anzi, occorre ammettere altro, ossia che le donne si stanno sempre più affermando ai vertici delle istituzioni, dei consigli di amministrazione, degli organi decisionali, del potere in generale. Il cosiddetto gentil sesso dalle nostre parti non è sottomesso". Un piccolo particolare: a Palazzo Chigi c'è una donna, Giorgia Meloni, mentre a sinistra sono "indietro in questo ambito, eppure si atteggiano a femministi e tacciano gli avversari di maschilismo".

Ridicolo pavoneggiarsi della sinistra: Feltri asfalta i trionfalismi dopo il voto in Sardegna

Insomma, il patriarcato esiste altrove, nei Paesi arabi per esempio. Ma capita di vederlo anche in Italia, nelle strade di Milano, "rappresentato bene nell’immagine di quelle donne che indossano il burqa e che camminano insacchettate al fianco dei mariti-padroni". Ecco, quello è il patriarcato.