Patrick Zaki rispunta con Alessandra Todde, grandi manovre a sinistra

Sarà l'effetto Sardegna che ha ringalluzzito la sinistra, ma ecco che nella galassia Pd-5Stelle, il cosiddetto "campo largo", rispunta Patrick Zaki. L'attivista egiziano che da mesi gira per presentare il suo libro e partecipare a eventi e conferenze sulla sua detenzione, ha incontrato la neo-governatrice della Sardegna, Alessandra Todde. Zaki era a Cagliari per incontrare gli studenti del Liceo scientifico Pacinotti e a margine dell’appuntamento ha incontrato la nuova eroina della sinistra. I due in un bar hanno "parlato in inglese della Sardegna, di diritti civili e del Medio oriente", si apprende. Todde ha pubblicato un’immagine del loro incontro col suo saluto: "Benvenuto in Sardegna, terra di pace, diritti e libertà".

A ricostruire i temi dell’incontro, durato circa un'ora, è Libero secondo cui i due in realtà hanno evitato temi locali sui problemi della Sardegna mentre si è parlato di Ilaria Salis, che ha origini sarde, detenuta in Ungheria con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di alcuni manifestanti di estrema destra. "Dobbiamo sostenere la causa di Ilaria", ha esordito Zaki, "ognuno di noi deve offrire il suo contributo per riportarla a casa al più presto. Ho visto le immagini terribili in tribunale. Anche in questo caso i diritti umani sono gravemente violati".