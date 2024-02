Tagadà, Donzelli propone le bodycam per gli agenti di polizia

28 febbraio 2024 a

Scontri a Pisa ancora all'ordine del giorno. Ne parla anche Giovanni Donzelli, di Fratelli d'Italia, intervistato durante la puntata di Tagadà in onda il 28 febbraio su La7. Donzelli avanza la proposta di dotare gli agenti di polizia di bodycam per poter poi ricostruire cosa succede realmente nelle piazze.

"I sardi hanno votato per la Sardegna - ha risposto Donzelli - Non credo che la polizia scelga come gestire la piazza in base alle indicazioni della Todde o della Meloni. La polizia fa il suo lavoro e lo fa bene. È sempre necessaria la vicinanza alle forze dell'ordine per chi crede nelle istituzioni. MA gli elettori quando votano non votano per l'operato della polizia ma per le proposte di governo. Si può studiare una proposta per mettere le camere sulle divise degli agenti così chiunque ha la responsabilità di quello che fa e poi può essere individuato e visto. Sia per gli agenti che per chi c'è di fronte. In questo modo si potrà ricostruire la verità. L'introduzione del numero mi sembrerebbe minatorio nei confronti di chi sta difendendo i cittadini. Ci sono occasioni in cui ci sono persone molto aggressive nei confronti delle forze dell'ordine. Non si può dare per principio che ha torto la polizia.