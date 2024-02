Otto e mezzo, Italo Bocchino spiega la vittoria di Todde: "Solo fortuna"

27 febbraio 2024 a

a

a

"Non cambierà nulla". Dopo la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna il dibattito politico si concentra sulle possibili conseguenze del voto regionale sulla politica nazionale. Se n'è parlato nel corso della puntata di Otto e mezzo in onda il 26 febbraio su La7. In studio Italo Bocchino, direttore editoriale de "Il secolo d'Italia" che ha sottolineato come non ci saranno ripercussioni sul governo.

"Non ci sarà nessuna conseguenza a livello nazionale - ha detto Italo Bocchino - Nonostante la vittoria il Campo largo non ha fatto nulla. Ha solo trovato una soluzione per mettersi assieme. Ma su che cosa si mette assieme? Su un sistema di valori comuni? No. Su un programma comune come il centrodestra? No. Su un leader condiviso come il centrodestra? No. Non hanno lo stesso sistema di valori, non hanno lo stesso programma, non hanno lo stesso leader. Hanno fatto una cosa in odio e sono stati fortunati perché c'è stata questa frattura a Cagliari tra l'elettorato e il sindaco. Far credere che sta cambiando la politica italiana in una regione di 1 milione e 600mila abitanti dove il centrodestra sta avanti di 7 punti mi sembra veramente troppo".