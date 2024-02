Otto e mezzo, Paolo Mieli: "Chi rischia nelle elezioni in Sardegna"

24 febbraio 2024 a

Manca solo una manciata di ore al voto per le elezioni regionali in Sardegna. Centrodestra e centrosinistra si sfidano attraverso i loro candidati Paolo Truzzu e Alessandra Todde. Ma chi è che rischia davvero in questa delicata tornata elettorale. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Otto e mezzo" in onda il 24 febbraio su La7. Ospite di Gruber in studio è stato Paolo Mieli che ha parlato esplicitamente di Giorgia Meloni.

"In queste elezioni sarde l'unica persona che rischia veramente è Giorgia Meloni - ha detto Mieli - Perché gli altri se perdono ciccia. Se, invece, il candidato del centrodestra perde, Meloni fa veramente una figuraccia e può essere una cosa che è paragonabile a quando Salvini vinceva vinceva finché arrivò alle elezioni dell'Emilia e lì ha sbattuto la testa contro il muro. E da lì le cose sono andate in modo pessimo. Peggio in Sardegna perché mentre l'Emilia era già rossa, la Sardegna era del centrodestra. Se, dopo aver fatto tutto questo caravanserraglio con Truzzo, Solinas e il terzo mandato, le perde a quel punto possono succedere tante altre cose.