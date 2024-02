Otto e mezzo, il retroscena di Mieli: "Un patto Schlein-Meloni"

24 febbraio 2024 a

Il dibattito sul terzo mandato è ormai all'ordine del giorno. Con ripetute e svariate prese di posizioni da entrambe le parti. Il tema, però, continua a essere molto caldo e a interessare da vicino non solo le coalizione ma perfino i leader in persona di centrodestra e centrosinistra. Anche di questo si è parlato nel corso della puntata di "Otto e mezzo" in onda il 23 febbraio su La7. Ospite in studio Paolo Mieli che sulla posizione di Meloni e Schlein azzarda un'ipotesi suggestiva ma, ovviamente, tutta da verificare. Che ci sia un patto non scritto proprio tra le due leader di maggioranza e opposizione.

"Forse c'è un patto di lealtà tra la Schlein e Giorgia Meloni - dichiara Mieli che interrompe Floris nel mezzo del suo discorso - Forse stanno costruendo un sistema".