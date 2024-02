Fedez, il tribunale gli vuole togliere il podcast: "Ceda le quote a Luis Sal"

27 febbraio 2024 a

Altra grana per Fedez. Federico Lucia, questo il vero nome del rapper, alle prede con la crisi matrimoniale con Chiara Ferragni è stato raggiunto da una cattiva notizia sul podcast che lo ha visto protagonista negli ultimi tempi, Muschio Selvaggio, la cui proprietà e al centro di una diatriba con l'ex amico Luis Sal. L'ultimo capitolo è quello scritto dal tribunale di Milano che ha dato ragione allo youtuber. In particolare, come riporta una nota emessa dall'ufficio stampa dello stesso Sal, "il provvedimento ha decretato che la società di Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest'ultimo nella gestione del podcast".

In sintesi, la giudice Amina Simonetti ha accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dai legali di Sal. E ora? Secondo quanto riportato dallo youtuber, è ora responsabilità di Fedez determinare se intende conformarsi alla sentenza, cedendo di conseguenza le sue quote davanti a un notaio, o se desidera trascurare la decisione, costringendo così Luis Sal a ricorrere nuovamente a vie legali per arrivare a sentenza. Intanto Fedez questa mattina a Torino ha partecipato a un incontro con 350 studenti organizzato dall’associazione Acmos, al Circolo dei Lettori, sul tema della salute mentale. "Sarà il tema dei prossimi 10 anni. Il problema è che la politica e i media non se ne occupano. Non ne parlano perché non porta voti né soldi", ha sottolineato il 34enne rapper milanese.