Ferragnez, altro colpo di Dagospia: lite in casa e lettere "accese" degli avvocati

Pare che l'intervista concessa da Chiara Ferragni al Corriere della Sera non sia stata ben digerita da Fedez. Dopo le voci della rottura e del trasferimento del rapper in un'altra abitazione, i diretti interessati hanno preferito non dare spazio al gossip e tutelare i figli e la famiglia. Nelle dichiarazioni fatte ai giornalisti del quotidiano, però, l'influencer si è lasciata scappare una frase sul marito che potrebbe essere stata la causa di una lite furiosa tra i due. "Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia", ha detto nel corso del colloquio con Giuseppe Guastella e Candida Morvillo. Dagospia torna sul tema e rivela nuovi retroscena.

"Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati venerdì nella loro nuova casa di Milano. Per fare pace? Macché: i loro avvocati si sono scambiati delle lettere dal tono accesissimo": questa la notizia flash apparsa sul sito curato da Roberto D'Agostino. E ancora: "L'influencer e il rapper si erano ripromessi di tenere un profilo basso ma è bastato che Fedez leggesse l'intervista rilasciata dalla moglie al 'Corriere' per andare su tutte le furie. Il cantante ora sta cercando una nuova casa a Milano", si legge. Intanto entrambi continuano a non dialogare sul tema con i follower e a promuovere le loro attività. Fedez ha pubblicato storie sul nuovo episodio di Muschio Selvaggio e Ferragni, dall'altra parte, condivide scatti di quotidianità e del suo brand.